У россиян печет от Саммита мира в Швейцарии

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Так называемая Россия не хочет мира, поэтому она и не присутствовала на Саммите мира. Так называемая Россия хочет капитуляции Украины. Тем не менее, в ОП предполагают, что по отдельным вопросам переговоры с так называемой Россией могут состояться, но они не будут прямые.

Сергей Стрененко об итогах Саммита мира в Швейцарии.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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