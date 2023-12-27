Виталий Портников. Главный вывод из выступления Залужного

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Сохранение жизни украинских воинов как приоритет - то, что отличает Украину от России. Вот главный вывод из брифинга Валерия Залужного. И понятно: если в противостоянии с Россией мы не будем беречь людей, имеем шансы оказаться в Украине без украинцев.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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