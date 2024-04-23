Виталий Портников. О чем договаривались Байден и Зеленский

Президент США Джо Байден поговорил со своим украинским коллегой вскоре после того, как Палата представителей Конгресса США после многих месяцев промедления одобрила пакет помощи для Украины, Израиля и тихоокеанских союзников США.
Видеоблог Виталия Портникова
Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.
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