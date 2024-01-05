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Виталий Портников. США уменьшат поддержку Украины

Олег Макаров
5 января 2024, 20:10

В Госдепартаменте отмечают, что США будут поддерживать Украину, но в меньших объемах, чем в прошлые годы. В США надеются на развитие украинского производства.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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