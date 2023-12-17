Виталий Портников. Залужный готовит новое наступление

Украина планирует на следующий год новое контрнаступление, которое может быть уже таким, каким его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У Киева до сих пор есть доступ к более чем 95% всех западных систем вооружений, часть из них государство пока не получило.
В материале немецкого издания Welt говорится о том, что Украина готовит контрнаступление, которое должно быть таким, каким Залужный планировал его на лето. Запад колеблется с поддержкой, однако, судя по всему, Киев готовит новый план.
Видеоблог Виталия Портникова.
Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.