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Иван Яковина считает, что последняя атака может значительно повлиять на решение Соединенных Штатов и их союзников относительно того, позволить ли Украине использовать дальнобойные ракеты западного производства для удара по российской территории.

Согласно российским источникам, 125 украинских дронов атаковали несколько регионов России, включая Волгоград, Ростов, Воронеж, Брянск, Курск и Краснодар. Одним из важнейших ударов был удар по аэродрому в Ейске, Краснодарский край, где базируются бомбардировщики Су-34. Аэродром был сильно поврежден, и в Интернете распространяются несколько видео взрывов.

Еще один серьезный инцидент произошел в Волгоградской области, где был уничтожен крупный склад боеприпасов в селе Котлубан. Пожар на складе продолжается до сих пор, и по данным украинских источников, там хранились иранские баллистические ракеты.

Кроме атак дронов, российские системы противовоздушной обороны перехватили несколько ракет, и некоторые из них попали в жилые дома в Воронеже.

Оратор утверждает, что эта атака является значительной, поскольку она произошла вскоре после того, как Владимир Путин объявил об изменении ядерной доктрины России. Путин заявил, что Россия рассмотрит возможность использования ядерного оружия, если получит информацию о массивной воздушной атаке на свою территорию. Атаки дронов 29 сентября можно рассматривать как прямой вызов этой угрозе.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности - арабист. С 2010 года - работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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