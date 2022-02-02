Юрий Романенко. Украина показала миру зубы и правильно сделала

Украинцы часто напоминают детей, потому что хотят однозначных ответов на вопросы, потому постоянно находятся в плену бинарной логики. Например, если Германия сегодня не поддерживает Украину, то она враг. Или, если Польша в 2014 году не давала оружие, то сегодня она дает оружие исходя из каких-то циничных соображений. Или администрация Байдена вчера пыталась договориться с Россией, то завтра она будет делать тоже самое. Однако, международные отношения очень динамичная среда, где ситуация постоянно меняется.

Видеоблог Юрия Романенко.

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