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"Боятся даже мертвых": орки уничтожили одно из кладбищ в Одессе

24 апреля 2022, 00:05

В результате ракетного обстрела разрушено более 1000 квадратных метров территории кладбища.

Орки обстреляли одно из кладбищ в Одессе / фото скрин

Во время ракетного обстрела по Одессе в субботу, 23 апреля, ракеты орков попали в одно из городских кладбищ, сообщает Одесский городской совет.

В результате ракетного обстрела разрушено более 1000 квадратных метров территории кладбища. На фото с места можно увидеть тление территории, обгоревшие деревья и поврежденные могилы.

"Это тоже "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых", - прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что обломки ракеты попали на территорию одного из кладбищ в городе и в результате этого была ранена женщина.

Также Геращенко сообщил, что оккупанты попали в могилы украинцев и евреев.

Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 5 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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