Два "ястреба" Путина: Маломуж объяснил, чем опасны новые переговорщики от России

Что сказал Маломуж:
- Карасин и Беседа много лет работают против Украины
- Беседа – автор пропаганды об "Украине за две недели" и "Киеве за три дня"
Новые представители страны-оккупанта России на переговорах с Соединенными Штатами – сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа – опасные фигуры. Они намного опаснее своих предшественников и долгие годы занимают агрессивную позицию против Украины. Об этом заявил генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.
В эфире Эспрессо он рассказал о том, что Карасин и Беседа еще с 1990-х годов принимали участие в стратегических планах РФ, направленных на подрыв украинской государственности.
Кто такой Григорий Карасин
По словам Маломужа, Карасин – сотрудник внешней разведки России, но много лет работал под дипломатическим прикрытием. Сейчас – глава комитета Госдумы по международным делам.
Кто такой Сергей Беседа
Беседа – глава пятой службы ФСБ, которая курирует направление Украины. Эта служба была одним из главных звеньев в подготовке российского военного нападения в феврале 2022 года.
Так, именно Беседа обещал Путину оккупировать Украину, мол, за две недели, а Киев – за три дня. Также Беседа заявлял, что "82% украинцев ждут такого лидера, как Путин". Прогнозы Беседы провалились, поэтому его отстранили от должностей. Но теперь Беседу включили в переговорный процесс.
"Намного опаснее предыдущих встреч. Если там был Лавров, например, или другие представители администрации Путина, два представителя — это, соответственно, ястребы в отношении Украины за весь период независимости", - подчеркнул Николай Маломуж.
Переговоры в Саудовской Аравии 23 марта – новости по теме:
Как сообщал Главред, в воскресенье стартовали переговоры делегаций Украины и США в Эр-Рияде. Как рассказал представитель делегации Киева, министр обороны Рустем Умеров, украинская повестка – обсуждение вопросов защиты энергетических объектов и объектов критической инфраструктуры.
Соединенные Штаты будут вести переговоры и с украинцами, и с россиянами, сказал советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц. По его словам, речь идет о непрямых переговорах Киева и Москвы. Задача – договориться о перемирии в Черном море.
Делегация Киева на переговорах в Саудовской Аравии работает максимально конструктивно, сказал президент Владимир Зеленский. Он призвал союзников оказать давление на Путина, чтобы тот дал реальный приказ о прекращении огня.
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Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
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