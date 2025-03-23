Два "ястреба" Путина: Маломуж объяснил, чем опасны новые переговорщики от России

Новые переговорщики – не случайные фигуры, они давно придерживаются агрессивной позиции в отношении Украины, отметил Николай Маломуж.

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Беседа и Карасин намного опаснее Лаврова и представителей администрации Путина - Маломуж / Коллаж: Главред, фото: Агентство, Википедия

Что сказал Маломуж:

Карасин и Беседа много лет работают против Украины

Беседа – автор пропаганды об "Украине за две недели" и "Киеве за три дня"

Новые представители страны-оккупанта России на переговорах с Соединенными Штатами – сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа – опасные фигуры. Они намного опаснее своих предшественников и долгие годы занимают агрессивную позицию против Украины. Об этом заявил генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что Карасин и Беседа еще с 1990-х годов принимали участие в стратегических планах РФ, направленных на подрыв украинской государственности.

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Кто такой Григорий Карасин

По словам Маломужа, Карасин – сотрудник внешней разведки России, но много лет работал под дипломатическим прикрытием. Сейчас – глава комитета Госдумы по международным делам.

Кто такой Сергей Беседа

Беседа – глава пятой службы ФСБ, которая курирует направление Украины. Эта служба была одним из главных звеньев в подготовке российского военного нападения в феврале 2022 года.

Так, именно Беседа обещал Путину оккупировать Украину, мол, за две недели, а Киев – за три дня. Также Беседа заявлял, что "82% украинцев ждут такого лидера, как Путин". Прогнозы Беседы провалились, поэтому его отстранили от должностей. Но теперь Беседу включили в переговорный процесс.

"Намного опаснее предыдущих встреч. Если там был Лавров, например, или другие представители администрации Путина, два представителя — это, соответственно, ястребы в отношении Украины за весь период независимости", - подчеркнул Николай Маломуж.

Кратко о первой встрече в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Переговоры в Саудовской Аравии 23 марта – новости по теме:

Как сообщал Главред, в воскресенье стартовали переговоры делегаций Украины и США в Эр-Рияде. Как рассказал представитель делегации Киева, министр обороны Рустем Умеров, украинская повестка – обсуждение вопросов защиты энергетических объектов и объектов критической инфраструктуры.

Соединенные Штаты будут вести переговоры и с украинцами, и с россиянами, сказал советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц. По его словам, речь идет о непрямых переговорах Киева и Москвы. Задача – договориться о перемирии в Черном море.

Делегация Киева на переговорах в Саудовской Аравии работает максимально конструктивно, сказал президент Владимир Зеленский. Он призвал союзников оказать давление на Путина, чтобы тот дал реальный приказ о прекращении огня.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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