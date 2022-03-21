"Ехал защищать свою страну": покончил с собой украинский математик, которого не выпустили из РФ

Константин Ольмезов

В РФ покончил с собой украинский математик Константин Ольмезов, который жил и работал в Москве.

"...Я получил вести о том, что утром (20 марта - ред.) он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, что уходит из жизни потому, что не может вынести ужаса происходящего. Талантливый, перспективный математик. Ольмезов Константин", - написал в Telegram адвокат Дмитрий Захватов.

Ольмезов опубликовал предсмертную запись на Tелеграм-канале вместе со своими стихами.

Ранее он пытался уехать из России, но его задержали на автовокзале в Москве, а через два дня арестовали на 15 суток по сфабрикованному делу по административной статье "мелкое хулиганство" за то, что он якобы нарушил общественный порядок на вокзале.

Предсмертная записка Ольмезова

"Я ехал защищать свою страну, защищать от того, кто хотел её у меня забрать", - написал математик.

Он добавил, что несвобода для него хуже смерти.

"Мне больно за каждую сторону в этой войне, но я вижу своими глазами, кто защищает свою землю, а кто захватывает чужую. Я вижу своими глазами, кто защищает право на ответственность за собственную жизнь, а кто - оправдание собственной деградации... Я ухожу в никуда. Но это никуда мне милее, чем реальность, где часть народа откатилась в дикость, а другая часть этому потакает", - написал Ольмезов.

Константин Ольмезов родился в Украине. С 2018 года он жил в России, занимался аддитивной комбинаторикой – отрасль математики, которая не представлена в Украине.

После выхода из спецприемника Ольмезов получил приглашение из университета Австрии, куда собирался поехать, чтобы продолжить обучение.

Ранее сообщалось о том, что от рук оккупантов погиб преподаватель Харьковского университета, который защищал собственный город, сообщает сайт Харьковского нацуниверситета имени В. Н. Каразина.