Эвакуация из Попасной временно приостановлена: в чем причина

На проверку безопасности маршрута либо нового пути эвакуации потребуется время.
После вчерашнего обстрела оккупантами автобусов с жителями Попасной Луганской области эвакуацию из населенного пункта приостановили. Вывоз людей возобновят после проверки маршрута на безопасность, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Пока полностью не будет информации о вчерашнем происшествии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта, из Попасной эвакуация будет приостановлена", - сообщил он.
По его словам, на проверку безопасности маршрута либо нового пути эвакуации потребуется время. Гайдай добавил, что рисковать жизнью и здоровьем людей не будут.
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Глава ОВА также сообщил, что сегодня из Лисичанска и Северодонецка удалось эвакуировать 40 человек, в том числе четырех детей.
Город Попасная расположен в 90 километрах от Луганска. Оккупанты вошли в город в самом начале широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля, однако им не удалось там закрепиться. Сейчас в городе до сих пор продолжаются уличные бои между Силами обороны Украины и армией РФ и подконтрольными ей боевиками так называемой "ЛНР".
Ранее британская разведка сообщала, что Россия меняет тактику и пытается устранить то, что сдерживает ее прогресс в наступлении на Украину. Обессиленные российские подразделения, которые безуспешно пытались осуществлять наступление на северо-востоке Украины, были вынуждены объединить и передислоцировать.
Ранее военный эксперт Валентин Бадрак отмечал, что у России уже нет шансов выиграть войну против Украины. Но проигрыш может затянуться на годы.
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