"Интенсивность не снизится": в разведке Эстонии оценили возможности РФ финансировать войну

Страна-оккупант увеличила расходы на оборону примерно на 100%, при том, что ранее они уже росли.

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В разведке Эстонии оценили возможности РФ финансировать войну/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Бюджет страны-агрессора России, который недавно утвердил российский диктатор Владимир Путин, демонстрирует, что РФ имеет возможность и дальше вести войну против Украины с такой же интенсивностью, как сейчас.

Об этом заявил командующий Центра военной разведки Вооруженных сил Эстонии Антс Кивисельг, сообщает ERR. Он отметил, что РФ увеличила расходы на оборону примерно на 100%. Это при том, что в текущем году оборонные расходы страны-агрессора и так увеличились до 100 миллиардов евро.

Глава эстонской разведки отметил, что уже в первом полугодии этого года расходы на российские вооруженные силы на 10% превысили предусмотренные в оборонном бюджете объемы. И поэтому в РФ приняли изменения в бюджет.

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"Подводя итог, всё это позволяет России продолжать вести войну в Украине с нынешней интенсивностью. Но она продолжается за счет значительного снижения услуг и благосостояния российского гражданского общества", – сказал Кивисельг.

Также глава разведки Эстонии выразил убеждение, что РФ не сможет в ближайшее время осуществить оперативный прорыв на фронте. Однако он отметил, что российские оккупанты в ближайшие недели могут усилить удары по Украине.

"Однако в ближайшие недели Россия, вероятно, усилит интенсивность ударов дальнего действия по критической инфраструктуре Украины – энергосистеме, транспорту, предприятиям, складам, телекоммуникационным центрам", – отметил Кивисельг.

Таким образом РФ будет пытаться "морально сломать дух украинцев и спровоцировать социальное недовольство", считает глава эстонской разведки.

Война в Украине

Раньше в ВСУ сообщили об успехах сразу на нескольких направлениях. В ОСУВ "Хортица" отметили, что украинские военные ответили сильным ударом на попытки захватчиков атаковать на Купянско-Лиманском направлении.

Также ранее военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что развалит силу армии РФ. Сейчас нужно максимально давить на врага. Российские оккупанты сами восстанут, когда будут видеть массовые потери в армии России, говорит эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс мобилизации в Украине изменится, и анонсировал важные решения. Изменения будут касаться количества мобилизованных, сроков демобилизации и тому подобное. Сегодня обсуждался ряд предложений, будут комплексные решения.

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