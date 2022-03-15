"Могила для оккупантов": на Луганщине десантники разгромили группировку врага

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В Луганской области Десантно-штурмовые войска ВСУ уничтожили целую группировку российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Командования ДШВ в Facebook.

"Украинская Луганщина стала могилой для многих российских оккупантов. "Маруновые береты" ежедневно уничтожают кремлевскую нечисть на своей родной земле!", - говорится в подписи к видео.

Как уточнил в Facebook военкор Юрий Бутусов, украинские десантники провели сегодня успешную контратаку и отбросили противника в направлении, где российские войска пытались продавить нашу оборону на востоке Украины.

"Россияне понесли значительные потери в боевой технике и экипажах. Классное видео от командования десантно-штурмовых войск", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные подразделения потерпели поражение при попытке штурмом пойти на Харьков из Пятихаток, однако ВСУ нанесли встречный удар и отбросили вражеские войска за пределы их прежних позиций.

В первой половине дня украинцы также бились с оккупантами в Русских Тишках и заставили противника отступить на предыдущие позиции.