Мощные взрывы прямо среди домов: рашисты снова накрыли Харьков огнем

В самом центре Харькова в среду вечером раздавались сильные взрывы.
Российские оккупанты нанесли новый удар по Харькову. В городе более часа слышались звуки залпов, объявлена воздушная тревога.
О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22.00 слышали в центре города, сообщает Суспильне.
Местные телеграмм-каналы со ссылкой на харьковчан пишут, что взрывы слышны во всех районах города, а также вне города.
Людей просят находиться в укрытиях.
Кроме того, сообщается, что в Харькове после авиаударов вспыхнул ТРЦ Никольский, который был сдан в эксплуатацию только в прошлом году.
Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из Дергачей в Харьковской области и полностью контролируют территорию.
Автор: Алексей Тесля