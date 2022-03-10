Мощные взрывы прямо среди домов: рашисты снова накрыли Харьков огнем

Харьков после бомбежек рашистов / Фото Reuters

Российские оккупанты нанесли новый удар по Харькову. В городе более часа слышались звуки залпов, объявлена ​​воздушная тревога.

О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22.00 слышали в центре города, сообщает Суспильне.

Местные телеграмм-каналы со ссылкой на харьковчан пишут, что взрывы слышны во всех районах города, а также вне города.

Людей просят находиться в укрытиях.

Кроме того, сообщается, что в Харькове после авиаударов вспыхнул ТРЦ Никольский, который был сдан в эксплуатацию только в прошлом году.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из Дергачей в Харьковской области и полностью контролируют территорию.