"Москва" – не первая жертва Нептуна: крылатыми ракетами уже били по кораблю Адмирал Эссен – Турчинов

Адмирал Эссен - корабль, который обстреливал Одессу и другие украинские города / facebook.com/mod.mil.rus

Работа украинских крылатых ракет Нептун по крейсеру Москва стало не первым их эффективным применением в войне с Россией. Две недели назад ракетный удар был нанесен по еще одному мощному российскому военному кораблю – Адмиралу Эссену. Был нанесен урон, который вывел корабль из боевой операции. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Как сообщается на его странице в Facebook, предыдущим удачным действием стало применение ракеты Нептун по значимому российскому военному кораблю Адмирал Эссен.

Читайте такжеАрмия Украины подтвердила мощный удар ракетой Нептун по крейсеру МоскваПо словам Турчинова, противоракетная оборона корабля сработала только во время подлета, открыв заградительный огонь. Однако украинская ракета все равно смогла нанести серьезный урон кораблю, в результате чего он был выведен из военной операции.

"Противоракетные средства "Эссена" запеленговали угрозу только при подлете, открыв заградительный огонь, но даже с повреждениями, наша ракета нанесла кораблю значительный урон, выведя его из боевой операции", - подчеркнул Александр Турчинов.

Армия Украины ударила ракетами Нептун по крейсеру Москва

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль ракет украинского ПТРК Нептун.

Крейсеру были нанесены значительные повреждения. Корабль находился в 25 милях от острова Змеиный и утратил ход.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что корабль Москва затонул. Он назвал такую ситуацию крупнейшим поражением ЧФ РФ со времен Второй мировой войны.

В Минобороны РФ подтвердили сведения, согласно которым крейсер Москва был серьезно поврежден. Там сообщили, что в результате пожара произошла детонация боезапаса, а корабль "завалился на борт".

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