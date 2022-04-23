Может ли произойти новый Мариуполь в Одессе: ответ Зеленского

Владимир Зеленский высказался о ситуации в Одессе / УНИАН

В Одессе могут произойти такие же обстрелы, как и в Мариуполе, ведь оккупанты не остановятся на достигнутом, сообщил глава государства Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, оккупанты имеют тысячи танков и техники. К тому же российские войска имеют планы коридора в Молдову.

"Может ли произойти новый Мариуполь в Одессе - так может, они имеют тысячи танков и техники, у них есть планы коридора в Молдову. Я не верю, что они остановятся", - сказал Зеленский.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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