"Невыразимая потеря": в Сети отреагировали на трагическую гибель активиста Романа Ратушного

Смерть активиста Ратушного - реакция Сети / facebook.com/save.protas

В бою под Изюмом Харьковской области 9 июня погиб известный киевский активист, разведчик 93-й Отдельной механизированной бригады Холодный яр Роман Ратушный. Воин с первого дня полномасштабного военного вторжения России в Украину принимал участия в боях под Киевом. Позже в составе своей бригады освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

Главред собрал реакцию пользователей Сети на трагическую гибель Героя в бою с рашистами.

Известная украинская певица Мария Бурмака, которая сейчас находится в Варшаве, с грустью вспомнила ранее детство бойца и переживания его матери несколько дней назад.

"Погиб Roman Ratushnyi. Сын Светланы Поваляевой и Тараса Ратушного. Я не знаю как передать эту боль, я помню, как этот мальчик только что родился, мы тогда работали все вместе. Он был из тех лучших сыновей украинских, на которых будущая Украина должна держаться. Буквально на днях Светлана писала, что у нее был как нервный срыв. А это сердце мамы чувствовало. Я не знаю, как это пережить родителям, как это пережить всем. И сколько это еще продолжаться, этот ужас, когда лучших украинских детей убивают россияне. Вечная память тебе честный, принципиальный, умственный, отважный Роман. Лучший сын своего народа, не колеблясь ушел защищать свою родину. И отдал жизнь за нее. Вечная Тебе память и царства небесного", - написала она в Facebook.

"Я не хочу верить. Отказываюсь верить. А кто будет ориентиром принципиальности?!… Светлым светом Киева…И какой будет наша Украина… Кто будешь рожать детей и взращивать стальную непреодолимую нацию. Нести в себе украинство... Невыразимая потеря, Роман Ратушный, ну как же так...Светлая память. Разведчик 93-й ОМБр Холодный Яр Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом Харьковской области", - отметила Наталья Бойко.

"Эта война на годы или они нас убьют и закрепят как народ, или мы их.Не паникуйте. Просто вдумчиво и трезво готовьтесь. Дисциплинированно обеспечивайте победу как свой шанс на жизнь. Каждый день. Вот вам слова Роман Ратушный, ему было 24 года. То, что он успел сказать, перед тем как погиб в эти дни в бою:"Два совета. Снимайте розовые очки. Не пытайтесь спасти свою картинку мира и зону комфорта, заворачивая реальность в фэнтезийный обладатель колец или слова Арестовича. Вы 8 лет прятались за розовыми очками от реальности, дружили с хорошими россиянами, усиливали русское поле и это вам помогло? Нет. 24 февраля вы оказались не готовы столкнуться с реальностью. Сейчас вы пытаетесь найти любые новые элементы к вашему старому мировоззрению, чтобы он снова заработал и вы знали, как ориентироваться в пространстве. От надежд на либеральных россиян до перевода ответственности только на руководство России или попыток национализировать российскую субкультуру. У вас ничего не выйдет. Ваша система восприятия мира изначально неверна. Ее невозможно восстановить так, чтобы вы могли жить в реалиях войны", - отметила доброволец Мария Берлинская.

Главред сообщал: в городе Северодонецк Луганской области в боях с оккупационной армией РФ погиб бывший британский военнослужащий Джордан Гетли. О смерти воина стало известно 10 июня. С марта 2022 года он воевал за Украину в рядах ВСУ.

10 июня погиб известный украинский журналист и военный Алексей Чубашев. Он известен, в том числе, как автор программы Рекрут UA и бывший руководитель Армии FM и Военного телевидения Украины.

Читайте также: