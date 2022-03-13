Оккупанты готовят диверсии: орков бросают на штурм Кривого Рога и Николаева

Украинский военный / Макс Левин

Вооруженные силы Украины осуществляют отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях.

"Ведутся оборонительные бои, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья государства. На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизационной операции и выполняются задачи территориальной обороны. Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении города Кривой Рог и в захвате города Николаева, не оставляет попыток по захвату города Мариуполя.

Также в Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.

"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника. В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают брать в заложники мирное население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству", - говорится в сообщении.

Также, по имеющейся информации, враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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