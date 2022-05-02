Оккупанты установили понтон через реку Северский Донец - Генштаб

Оккупанты установили понтон через реку Северский Донец / facebook.com.mod.mil.rus

Россия уже 68-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Также оккупанты с целью совершенствования транспортной инфраструктуры осуществили наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец, сообщает пресс-служба Генштаба вечером в понедельник, 2 мая.

Оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории РФ.

Также для усиления группировки оккупанты осуществляют перемещение в определенные районы подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Также в сводке Генштаба говорится о том, что российские оккупанты искусственно создают на захваченных территориях гуманитарный кризис. В населенных пунктах не хватает лекарств и продуктов.

"На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы", - говорится в сообщении.

В захваченных населенных пунктах наблюдается нехватка лекарств, ассортимент продуктовых магазинов ограничен. Кроме того, на оккупированных территориях не работают банки.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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