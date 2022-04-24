Оккупанты вывезли завод из Волчанска в Россию, а на его месте обустроили пыточную

Оккупанты устроили на месте завода пыточную

Оккупанты вывезли один из заводов города Волчанск на территорию России, а на его месте обустроили пыточную. В ней людей силой принуждают сотрудничать с врагом и вступать в ряды армии РФ.

"В городе Волчанск оккупанты вывезли один из заводов на территорию Российской Федерации, а в помещениях этого завода обустроили определенную тюрьму — настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать с ними, вступать в ряды вооруженных сил [РФ] и тому подобное", — сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона

Далее глава ОВА рассказал, что в Изюме рашисты тоже пытались проводить мобилизацию. Они заставляли либо выезжать на территорию РФ, либо присоединяться к войску агрессора. По словам Синегубова, люди держатся и противятся вступлению в армию оккупантов.

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Руководитель ОВА также сообщил, что организовать эвакуацию из Изюма не получается — россияне не согласовывают гуманитарные коридоры. Сейчас людей вывозят из Барвенково, на подступах к которому ведутся бои.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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