"Они готовятся": Арестович рассказал о планах рашистов после провала в районе Гуляйполя

Оккупанты пытались наступать на гуляйполовском направлении, но успеха не имеют. Стоят в Васильевке, сообщил чиновник.
В данный момент рашисты готовятся наступать на Запорожье из-за провальных попыток продвинуться в районе Гуляйполя, сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.
"Оккупанты пытались наступать на гуляйполовском направлении, но успеха не имеют. Стоят в Васильевке, где, кстати, тоже по ним мощно ударили, и пытаются наступать на Запорожье", – сказал Арестович.
В то же время, у представителя ОП есть сомнения по поводу того, будет ли Россия все же наступать на Запорожье.
"Они готовятся, но посмотрим, будет ли это", - резюмировал он.
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Война в Украине
Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.
Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.
В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
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