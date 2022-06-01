УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Арестович назвал главную задачу ВСУ в войне с РФ

1 июня 2022, 20:07

По словам Арестовича, истощение сил оккупантов позволит Вооруженным силами Украины перейти от обороны к контрнаступлению.

арестович
Алексей Арестович / УНИАН

Сегодняшней задачей украинских военных на фронте является уничтожение как можно большего количества захватчиков. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Нам надо, чтобы было уничтожено как можно больше россиян. А каким именно образом, наступлением или обороной, нет разницы", - пояснил Арестович, передает 24 канал.

По словам Арестовича, истощение сил оккупантов позволит Вооруженным силами Украины перейти от обороны к контрнаступлению.

"Сейчас мы истощаем их силы, чтобы перейти в контрнаступление, или по меньшей мере, чтобы россияне не могли наступать. Вот эта задача и решается сейчас", - отметил он.

Смотрите онлайн новости Донбасс

Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

Читайте также:

война в Украине Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:29

Байден дал добро: в Украину отправляют из США системы залпового огня HIMARS

20:07

Арестович назвал главную задачу ВСУ в войне с РФВидео

19:53

"Впервые защита детей - буквальная, с оружием в руках": первая леди Украины растрогала Сеть видеоВидео

19:45

Гороскоп для Украины: что принесет полнолуние в июне каждому знаку зодиакаВидео

19:40

Путин не выдерживает войны: почему в Кремле заговорил о перемириимнение

Реклама
19:36

В НАТО резко высказались о ядерном шантаже Путина

19:24

Злата Огневич показала свои первые татуировки - значение защитных знаков

18:59

Россия может открыть "второй фронт" на киевском направлении - тероборона

18:51

Деньги потекут рекой: астролог назвал самые денежные дни в июнеВидео

18:48

Псу Патрону сделали собственный аккаунт в TikTokВидео

18:41

"Горячая" фаза до конца года: эксперт назвал сроки завершения войныВидео

18:12

США выделили Украине новую военную помощь: что предоставят на этот разВидео

18:05

Налетят грозы и будет заливать дождем: синоптики назвали дату мощной непогодыВидео

17:57

"Пострадали больше 70 кадыровцев": Геращенко озвучил детали ранения главаря "ДНР" ПушилинаВидео

17:53

РФ перебросила войска и оборудует новые позиции в трех километрах от СумщиныВидео

17:21

Офицеров-рашистов "перемололи на фарш": в ВСУ показали новый груз 200 для РФФотоВидео

17:17

"Есть надежда, что освободим": мэр Северодонецка рассказал, что 20% города держат ВСУВидео

17:05

Сто дней войны с Россией – когда наступит мир и каковы шансы Украины на победумнение

16:59

Будет мощный ракетный удар и бомбардировки: астролог назвал дату ожесточенных боев в июнеВидео

16:49

София Ротару поддержала Аллу Пугачеву в ее сопротивлении травле в РФ

Реклама
16:28

Контрудар ВСУ на Херсонщине: в Минобороны рассказали о "частичном успехе"Видео

16:24

"Операция срывается": ВСУ удалось нарушить планы Путина по оккупации УкраиныВидео

16:09

Какому продукту грозит исчезновение из украинских супермаркетов вслед за солью - СМИ

16:04

Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

15:58

Зеленский руководит обороной, используя систему Ставок - ПодолякВидео

15:45

Самый вкусный и очень полезный летний салат: превосходно простой и легкий рецепт за 2 минутыВидео

15:37

"Хочется кричать!": Осадчая рассказала о детях, которых оккупанты украли у родителей

15:37

Порты на замке: что будет означать для России запрет ЕС на страхование танкеровмнение

15:32

"За отношение к войне с Украиной и Путину": на Ахеджакову напали во время спектакля

15:31

В Кремле заговорили о подготовке "финального документа" для встречи Зеленского с Путиным

15:31

В России угрожают ударить по США из-за оружия для УкраиныВидео

15:31

Гороскоп Таро на июнь 2022: Львам – исполнение желаний, Скорпионам – важные новостиВидео

15:19

Известный астролог рассказал, кого ждет опасность в июне и как привлечь удачуВидео

15:00

Дворников пропал с Донбасса: РФ сменила командующего наступлением - NYTВидео

14:52

Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

14:46

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду в Вознесение ГосподнеВидео

14:39

"Еще походим голыми по квартире": Дурнев рассказал, как ужиться с родственниками под одной крышей

14:39

"Боги войны сделали это": главарь "ДНР" Пушилин ранен, а "шишка" из РФ ликвидирована - СМИВидео

14:36

Вассерман призвал нанести "болезненный удар" Пугачевой

14:33

"Нас не интересует Россия": у Зеленского опровергли фейки о подготовке удара по РФВидео

Реклама
14:07

Сломать всю систему обороны РФ на Юге: Жданов объяснил, почему ВСУ важно перейти реку Ингулец

14:02

Артиллеристы разбили российскую колонну: 5 танков и 2 БМП сгорели дотлаВидео

13:59

"Не верим Зеленскому": в Кремле "пригорает" из-за поставок американских РСЗО УкраинеВидео

13:35

Есть консенсус Запада: все необходимое оружие передадут Украине – ПодолякВидео

13:26

Догнала карма: в Мелитополе в авто взорвали дочь "гауляйтера" с мужем – фотоВидео

13:17

Украинец вернулся из российского плена с отрезанными пальцами и ступнями

13:14

Европейцы прогнулись: что будет с российским газом в Европемнение

13:12

Астрологический прогноз на июнь-2022: чего опасаться и каким делам посвятить месяцВидео

13:11

Шокировал даже Скабееву: депутат Госдумы предложил похищать западных политиковВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 июня 2022: Львам – вещие сны, Стрельцам – опасные авантюры, Водолеям – разочарованиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять