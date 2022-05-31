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Россиян ждет ядовитая промзона после взятия Северодонецка - Арестови

31 мая 2022, 23:05

Под угрозу химической катастрофы они ставят не только население городов, но свою живую силу, говорит Арестович.

Арестович
Арестович / Reuters, скриншот

Войска РФ окажутся в эпицентре ядовитой промышленной зоны, если продолжат свое продвижение в Северодонецке. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на YouTube-канал Фейгин LIVE.

"Северодонецк ниже Лисичанска. Лисичанск не в окружении, он имеет полную связь с большей землей – поставки техники, вооружение, пополнение боеприпасов. А самое главное – после взятия Северодонецка открывается красивая и очень ядовитая химическая промзона", – заявил Арестович.

По его словам, ударами по промышленной зоне российские войска наносят серьезный ущерб. Правда, под угрозу химической катастрофы они ставят не только население городов, но свою живую силу.

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Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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