"Они нас не жалеют": оккупанты РФ обстреляли ехавшую на пожар машину спасателей

/ УНИАН

В Херсоне российские оккупанты обстреляли автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который направлялся на ликвидацию пожара в здании ТРЦ Фабрика.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, шестеро спасателей, которые были в пожарной машине, вынуждены были оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице.

"1 марта в 15:24, во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ Фабрика в Херсоне, вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й ДПРЧ г. Херсон", - подчеркивается в сообщении.

По счастливой случайности никто из украинских спасателей не пострадал.

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При этом пожарные призывают не жалеть оккупантов: "Не пускайте слезу, когда видите как очередной пленник "освободитель" просит маму забрать его домой, потому что он не знал куда он шел. Они нас не жалеют! Ни наших детей, ни женщин, ни родителей".

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Напомним, в Херсоне оккупанты РФ уже берут в плен простых прохожих. Захватчики были замечены в одном из микрорайонов города.

Также утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Захватчики окружили город со всех сторон, а в окрестностях было много вражеской техники.

Однако мэр Херсона Игорь Колыхаев заверил, что город будет стоять до последнего и будет украинским.