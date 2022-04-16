Оркам с Кавказа устроили огненную ловушку: морпехи "покрошили" оккупантов на Донбассе

/ ТСН

На Донбассе российские оккупанты попали в ловушку при попытке перехода реки вброд. Морпехи ВСУ уничтожили одно из вражеских подразделений.

Отмечается, что массовую атаку оккупантов прикрывали более четырех десятков танков, БТРов и боевых машин. Чтобы усложнить оборону украинским воинам, захватчики устроили еще и пылевую бурю, пишет ТСН.

По словам украинских защитников, орки гоняли технику по полю и тем самым поднимали пыль, видимость была ограничена 100 метрами.

В результате нападавшие сами же не заметили противотанковые ловушки, которые устроили украинские защитники.

Военные говорят, что бой длился более четырех часов. В результате в полях осталось более десяти сожженных единиц вражеской техники и ликвидированные рашисты. Остальные — покинули свои бронемашины и скрылись.

Военные говорят, что эти новейшие бронемашины пехоты и бронетранспортеры врага перебросили с северного Кавказа.

Однако полтора десятка БМП 3 и четыре БТР 82А наши морпехи уже успели "дерусифицировать". Вместо российской стилизованной свастики на броне теперь эмблема украинской морской пехоты.

В ВСУ говорят, что убегая, россияне несколько повредили часть бронемашин, но со временем их планируют отремонтировать. Морпехи ВСУ захватили более десятка новейших вражеских БМП 3 и полдесятка бронетранспортеров 82А.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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