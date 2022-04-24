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Орки готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области - глава ОВА

24 апреля 2022, 21:53

Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области.

Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области

Российские оккупанты в Херсонской области проводят организацию наступательно-ударных формирований. Планируют наступление на Кривой Рог, говорится в заявлении главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации",- пишет глава города.

Как отметил Вилкул, гарнизон города, воинские части и глубокоэшелонированная оборона города готовы.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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Херсонская область военная агрессия РФ Александр Вилкул
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