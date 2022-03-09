Приказ - расстреливать мирных граждан: шокирующие признания пленного оккупанта РФ

Оккупанты РФ массово сдаются в плен в Украине

В Одессе трое российских военнопленных раскаялись в том, что вторглись в Украину и рассказал о том, как участвовали в войне, развязанной РФ.

На брифинге пленные подтвердили, что являются военнослужащими вооруженных сил РФ и участвовали во вторжении в Украину, передает УНИАН.

Один из них – Иван Головцов сообщил, что он родился в 2000 году в Москве, проходил воинскую службу в отдельной бригаде береговой охраны.

"24 февраля мы по приказу командования зашли на территорию Украины. При этом никто не знал, куда и зачем мы идем. В последний момент нам сказали, что направляемся в Новую Каховку…", - рассказал Головцов.

По его словам, он и его сослуживцы не хотели исполнять приказ, но их вынудили это сделать. Как утверждает пленный, в Украине проживают его отец и сестра, в связи с чем военный осведомлен, что наша страна не нуждается в так называемом освобождении, люди здесь живут мирно и т. д.

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Изначально, как уверяет Головцов, приказали убивать украинских военных, но после вхождения в Херсонскую область поступило указание подавлять любое сопротивление, в том числе мирного населения.

Он и двое его сослуживцев – Роман Родионов и Иван Темный – выразили сожаление и раскаялись в том, что вторглись в Украину и "стали врагами".

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.