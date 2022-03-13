Путина хотят припереть к стенке: у Макрона раскрыли детали переговоров по Украине

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Reuters

Президент России Владимир Путин, по-видимому, не намерен прекращать войну против Украины.

"У нас не было такого впечатления", — сказал советник Эммануэля Макрона по итогам переговоров с президентом РФ, пишет Spiegel.

Подробности переговоров

В субботу Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц разговаривали с Путиным около 75 минут. Они призвали к немедленному прекращению огня как предпосылке дипломатического решения конфликта.

Речь шла о том, чтобы, по словам одного из советников Макрона, поставить Путина "спиной к стене". Состоялись четкие и открытые дискуссии, сообщили в Елисейском дворце.

Шольц и Макрон призвали прекратить оккупацию Мариуполя, где ситуация стала "человечески невыносимой" после того, как россияне отключили электричество и воду.

Путин по-прежнему винит в конфликте Украину, сообщают из Елисейского дворца. Канцлер Шольц и президент Макрон также спросили пропавшем без вести о мэре Мелитополя. Украинское правительство опасается, что он мог быть похищен российскими солдатами. Путин пообещал разобраться в этом вопросе.

Путин также несет ответственность за предполагаемые военные преступления, заявили в Париже. Он все еще может принять правильное решение. Макрон полон решимости исчерпать все дипломатические средства и предложить президенту России различные варианты. "Мы окажем на него максимальное давление и не уступим", — говорится в официальном сообщении Елисейского дворца.

Новые санкции против РФ

Как заявил президент Макрон в итоговой декларации неформального саммита ЕС в Версале в пятницу вместе с председателем комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен, готовится четвертый пакет санкций. Его, безусловно, можно охарактеризовать как исторический по беспрецедентности.

Новые ограничительные меры будут сопоставимы с теми, которые были введены против Северной Кореи или президента Сирии Башара Асада, говорится в сообщении из Елисейского дворца. Париж, вероятно, объявит о них в ближайшие часы.

Путин, в свою очередь заявил в телефонном разговоре о якобы преступлениях украинцев. Кремль настаивает, что украинские подразделения якобы казнили несогласных, брали заложников и использовали мирных жителей в качестве щита.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в субботу, 12 марта, провели совместные телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. На повестке дня была война в Украине.

Шольц и Макрон потребовали у Путина безотлагательного прекращения боевых действий в Украине.