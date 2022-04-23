РФ бьет по Украине Калибрами с подводных лодок: в Британии назвали причину

Запуски ракет с глубины 50 метров под поверхностью трудно заметить даже с помощью спутников.
Российские оккупанты наносят ракетные удары ракетами Калибр по территории Украины с подводных лодок.
"Запуски ракет с глубины 50 метров под поверхностью трудно заметить даже с помощью спутников, но военно-морские эксперты утверждают, что подлодки класса Палтус регулярно загружали ракеты и боеголовки большой дальности в российских портах, прежде чем снова исчезнуть под водой", - пишет британская The Times.
По мнению военно-морских экспертов, есть веские основания утверждать о загрузке ракет Калибр и боеголовок на российские подлодки в этих военно-морских портах.
Подчеркивается, что незадолго до вторжения были обнаружены сведения, что на борта субмарин подлодок загружали ракеты. Загрузки ракет продолжались и после начала вторжения.
Подлодки класса Палтус способны запускать ракеты типа Калибр из торпедных аппаратов. Эти ракеты могут лететь до целей на расстоянии до 2500 километров, то есть с Черного моря могут достичь всех украинских регионов.
Читайте такжеПровал в Украине: в британской разведке раскрыли новую тактику РФ
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте еще:
- Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на Черниговщине
- Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотой
- Мощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФ