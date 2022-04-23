РФ бьет по Украине Калибрами с подводных лодок: в Британии назвали причину

РФ использует подлодки для ударов по Украине / Reuters

Российские оккупанты наносят ракетные удары ракетами Калибр по территории Украины с подводных лодок.

"Запуски ракет с глубины 50 метров под поверхностью трудно заметить даже с помощью спутников, но военно-морские эксперты утверждают, что подлодки класса Палтус регулярно загружали ракеты и боеголовки большой дальности в российских портах, прежде чем снова исчезнуть под водой", - пишет британская The Times.

По мнению военно-морских экспертов, есть веские основания утверждать о загрузке ракет Калибр и боеголовок на российские подлодки в этих военно-морских портах.

Подчеркивается, что незадолго до вторжения были обнаружены сведения, что на борта субмарин подлодок загружали ракеты. Загрузки ракет продолжались и после начала вторжения.

Подлодки класса Палтус способны запускать ракеты типа Калибр из торпедных аппаратов. Эти ракеты могут лететь до целей на расстоянии до 2500 километров, то есть с Черного моря могут достичь всех украинских регионов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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