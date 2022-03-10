РФ нанесла авиационный и артиллерийский удары по Харьковщине: есть погибшие

Разрушения в Золочеве / suspilne.media

В четверг, 10 марта, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Харьковской области. В частности, по Физико-техническому институту, расположенному в Пятихатках.

Как сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, в институте впервые в Европе был обнаружен нейтрон в 1930 году.

Там же находятся источники радиационного облучения использующегося в научных целях.

После удара по Физико-техническому институту в Харькове на территории института начался пожар

Кроме того, оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Золочев в Харьковской области. Известно о погибших и раненых, сообщил глава громады Виктор Коваленко.

"Оккупанты начали обстреливать нас около половины одиннадцатого утра. Всего в поселке упало до десятка артиллерийских снарядов. Погибла 56-летняя жительница Золочева. Снаряд упал в пяти метрах, когда она с дочерью шла по улице. 35-летнюю дочь с тяжелым ранением руки и спины отвезли в Харьков. Ее успешно прооперировали. Дальше очередь за ней, чтобы она выдержала. На другой улице ранения руки получила бабушка, которой за 80 лет. Ей в нашей больнице хирурги достали осколки, руку перевязали. Два дома полностью разрушены, еще два — более-менее, и мы помогаем, и их соседи. В церкви от взрывов выбило окна", - сообщил он.

Тяжелые бои в Золочеве уже несколько дней шли, одиночные снаряды долетали. Но так, как сегодня, говорят в поселке, накрыли впервые с начала войны.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли новый удар по Харькову. В городе более часа слышались звуки залпов, объявлена ​​воздушная тревога.