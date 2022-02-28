РФ ударила 113 крылатыми ракетами по мирным городам Украины

РФ бьет ракетами по городам Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о том, сколько войска Российской Федерации с начала вторжения выпустили ракет по Украине.

Он рассказал, что российские агрессоры выпустили 113 ракет наземного и морского базирования типа Искандер и Калибр по мирным украинским городам и селам.

"С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа Искандер и Калибр по мирным городам и селам Украины", – заявил Залужный.

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм международного гуманитарного права и должно быть расследовано Гаагским трибуналом", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Война РФ против Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.