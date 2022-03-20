Россия признала смерть замкомандующего Черноморского флота

ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Андрея Палия. Россия признала его смерть, сообщает издание News.ru.

"В ходе проведения специальной операции в Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморского флота, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий",- заявила сенатор Севастополя Екатерина Алтабаєва.

Напомним, ранее российский оккупант, который чудом вернулся в РФ после ранения в Украине, рассказал о потерях армии России. Он отметил, что российских военных бросили в Украину с небоеспособной техникой, а мародерство и жестокие убийства мирных жителей стали для РФ нормой.

Ранее в Службе безопасности Украины рассказали, что оккупанты деморализованы из-за больших потерь своей захватнической армии, плохого обеспечения войск и хищения российскими генералами средств, которые были предназначены для армии. Поэтому солдаты РФ отказываются воевать и пишут рапорты на увольнение целыми подразделениями, в том числе и старшие офицеры.