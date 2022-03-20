Россия признала смерть замкомандующего Черноморского флота

В ходе проведения специальной операции в Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморского флота.
ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Андрея Палия. Россия признала его смерть, сообщает издание News.ru.
"В ходе проведения специальной операции в Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморского флота, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий",- заявила сенатор Севастополя Екатерина Алтабаєва.
Напомним, ранее российский оккупант, который чудом вернулся в РФ после ранения в Украине, рассказал о потерях армии России. Он отметил, что российских военных бросили в Украину с небоеспособной техникой, а мародерство и жестокие убийства мирных жителей стали для РФ нормой.
Ранее в Службе безопасности Украины рассказали, что оккупанты деморализованы из-за больших потерь своей захватнической армии, плохого обеспечения войск и хищения российскими генералами средств, которые были предназначены для армии. Поэтому солдаты РФ отказываются воевать и пишут рапорты на увольнение целыми подразделениями, в том числе и старшие офицеры.