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СБУ успешно противодействует россиянам, которые делают смертников из завербованной молодежи, - эксперт

Олег Макаров
8 февраля 2025, 12:35
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Россияне уже не впервые пытаются развязать террористическую войну с помощью взрывов.
СБУ успешно противодействует россиянам, которые делают смертников из завербованной молодежи, - эксперт
СБУ противодействует новой тактике россиян, которые делают смертников из завербованной молодежи / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Служба безопасности Украины успешно противодействует новой тактике россиян, которые делают смертников из завербованной молодежи. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что не было ни одного случая, когда бы СБУ не нашла исполнителей поджогов или подрывов, которые пытается организовать в Украине россия.

"Это может быть одной из причин, почему рф перешло к использованию исполнителей, которые без собственного желания становятся смертниками. Кураторы из России рассказывают, что взрывчатку надо оставить в определенном месте, после чего та будет позже взорвана дистанционно. Но, чтобы вызвать больший разрушительный эффект и не оставлять свидетелей, подрыв осуществляют, когда завербованный приходит в место будущего взрыва. Фактически завербованные превращаются в смертников. Одной из целей таких смертников стали территориальные центры комплектования ВСУ", - акцентирует политолог.

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"Завербованный россиянами для взрывов имеет две перспективы - или подорваться самому, или сесть за решетку на срок от 15 лет до пожизненного. Исполнителей для подрывов и поджогов враг вербует через месседжеры и интернет-сообщества быстрого заработка. Как правило, это молодежь или люди с зависимостями, которыми легче манипулировать. Единственный шанс избежать такой судьбы - вовремя обратиться в СБУ, в частности через чат-бот Службы, который заработал в середине декабря 2024 года. Сюда уже поступило почти 2,3 тыс. сообщений, которые позволили избежать многих преступлений", - пишет экс-нардеп.

Черненко напоминает, что россияне уже не впервые пытаются развязать террористическую войну с помощью взрывов.

"СБУ предупреждала кровавые теракты в Киеве в мае и октябре прошлого года. Сегодня цель россиян - увеличить количество таких терактов. рф хочет добиться паники среди мирного населения и разочарования в собственных защитниках. К счастью команда Малыша справляется со своей задачей, раз за разом переигрывая россиян", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что террорист был взорван дистанционно российскими кураторами возле ТЦК в Каменце-Подольском. Другой теракт предупрежден Службой безопасности в Ровно, где завербованные должны были взорвать отдел полиции. СБУ сработала на опережение.

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