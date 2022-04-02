"Скоро все увидите": Ермак пригрозил оккупантам неприятностями

Ермак анонсировал неприятности для оккупантов

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал фото с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным после совещания у президента Владимира Зеленского.

На странице в Facebook Ермак объяснил ето тем, что наши Вооруженные Силы подготовили кое-что для военных России. Однако пока эта информация секретная, чтобы не испортить неприятный сюрприз оккупантам.

"Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами", - отметил Ермак.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ, сообщали, что Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ". В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной и то, почему россиянам придется жить под санкциями.

Также ранее украинский волонтер и военный ВСУ Юрий Касьянов отмечал, что после неудачных наступлений на украинские земли Путину пришлось "затянуть пояс" и сузить свой огромный список требований. Если сначала в Кремле был развернутый список целей, которых они хотели достичь в ходе войны против Украины, то теперь "аппетиты" Путина снизились.

Читайте также: