"Следующие дни будут хуже": РФ перебрасывает в Украину тяжелое вооружение — Столтенберг

Йенс Столтенберг / УНИАН

Вооруженные силы России вводят на территорию Украины более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и сообщил, что грядущие дни в Украине, вероятно, будут хуже.

"Грядущие дни, вероятно, будут хуже, с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями, поскольку Вооруженные силы России вводят более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.

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Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.