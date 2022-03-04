"Следующие дни будут хуже": РФ перебрасывает в Украину тяжелое вооружение — Столтенберг

Вооруженные силы России вводят более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране, говорит генсек НАТО.
Вооруженные силы России вводят на территорию Украины более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и сообщил, что грядущие дни в Украине, вероятно, будут хуже.
"Грядущие дни, вероятно, будут хуже, с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями, поскольку Вооруженные силы России вводят более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.
Читайте такжеУкраинские военные сбили 74 самолетов и вертолетов оккупантов РФ
Война РФ против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.