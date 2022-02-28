Страшный ракетный удар по Киевщине: враг разрушил общежитие и жилые дома

Общежитие и две жилые 5-этажки разрушены в результате российского ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка Киевской области вечером 28 февраля, сообщают пресс-службы МВД и ГСЧС.

"Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5-этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи в общежитие в г. Белая Церковь следует 3 единицы техники ГСЧС, в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами".

По данным ГСЧС, по состоянию на 20:30 в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено 3-этажное общежитие без дальнейшего горения.

Спасатели деблокировали 2 человека. Предварительно под завалами находится еще 1 человек. Работы продолжаются.

В результате авианалета на город Бровары под Киевом один человек погиб и еще пять получили ранения. Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко на своей странице в Facebook во вторник, 28 февраля.

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"Уточняем наши потери: один погибший, пять раненых. Авианалет в районе воинской части Киевской", – написал Сапожко.

Также он утверждает, что российских войск в Броварах нет.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.