Стрелял в голову: установлена личность рашиста, который хвастался жене убийствами

По шевронам на фото Иванова удалось установить, что он выпускник Казанского высшего танкового командного училища.
Журналисты установили российского солдата, который рассказывал жене, как расстреливает гражданских и совершает другие зверства в Украине, пишет Украинская правда вместе с источника в СБУ.
Российским военным, который рассказывал жене о зверствах против гражданских украинцев, оказался Иванов Дмитрий Геннадиевич 10.02.1995 года рождения.
Согласно странице в соцсети россиянин проживает в селе Купсола (Моркинский район, республика Марий Эл, Российская Федерация).
В социальной сети "ВКонтакте" Иванов называет себя "Дмитрий Туманов".
Жена, с которой Иванов разговаривал, – Анастасия Короткова.
На ее странице в сети Вконтакте можно увидеть свадебные фото с Ивановым датированные 2020 годом.
По шевронам на фото Иванова удалось установить, что он выпускник Казанского высшего танкового командного училища.
Он рассказал жене, что унижал украинских мирных жителей, стрелял в них (чаще всего, по словам захватчика, – "в голову"), даже когда они умоляли его о пощаде. Россиянин признается, что стал "е..нутым".
Его жена озабоченно спрашивает, как они смогут продолжить жить вместе, но Иванов об этом не беспокоится: "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета, с ПКМа…! Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал".
Война России против Украины
Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".
При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.
Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.
Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.
Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.
После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.
Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.
При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.
Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.
По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 26 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.
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