Танк и БТР РФ: тероборона похвасталась новыми трофеями

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Бойцы украинского сопротивления дают героический отпор российским оккупантам, а также захватывают тяжелую технику врага.

В частности, в Сети появилось видео, как участники территориальной обороны осматривают трофейный российский танк Т-72.

Бойцы оценивают его техническое состояние, а один из них смог завести боевую машину. Предположим, что в дальнейшем она может использоваться против оккупантов РФ.

На еще одном ролике зафиксировано, как мужчины в гражданском едут на бронетранспортере через поле. Между собой они шутят, что смогли угнать БТР.

Добавим, что бронемашина исправна и на ходу, а также имеет боевой комплект.

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Напомним, жители Городни в Черниговской области заблокировали движение российской военной техники в сторону областного центра.

Горожанам удалось остановить оккупантов – те развернулись.