Танк и БТР РФ: тероборона похвасталась новыми трофеями

Бойцы территориальной обороны захватили российский танк Т-72.
Бойцы украинского сопротивления дают героический отпор российским оккупантам, а также захватывают тяжелую технику врага.
В частности, в Сети появилось видео, как участники территориальной обороны осматривают трофейный российский танк Т-72.
Бойцы оценивают его техническое состояние, а один из них смог завести боевую машину. Предположим, что в дальнейшем она может использоваться против оккупантов РФ.
На еще одном ролике зафиксировано, как мужчины в гражданском едут на бронетранспортере через поле. Между собой они шутят, что смогли угнать БТР.
Добавим, что бронемашина исправна и на ходу, а также имеет боевой комплект.
Напомним, жители Городни в Черниговской области заблокировали движение российской военной техники в сторону областного центра.
Горожанам удалось остановить оккупантов – те развернулись.