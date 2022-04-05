"Тебе смерть звонит": грабившие Украину оккупанты-мародеры РФ получают неожиданные звонки

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Российские военные, принимавшие участие в грабежах на временно оккупированной территории Украины, начали получать телефонные звонки от неизвестных, которые предупреждают их о неминуемой ответственности за военные преступления.

Очевидно, что телефонные номера оккупантов-мародеров РФ были получены после слива массива данных из Беларуси. В Сети уже публикуют "теплые" разговоры с оккупантами.

В частности, военный РФ оккупант Николай Степанов отправил себе на родину 140 кг запчастей и кондиционеров, награбленных в Украине.

Как выяснилось в ходе разговора, мародер отправлял наворованное в российский Уссурийск.

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"Тебе смерть звонит", - потроллил незнакомец российского военного преступника.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.

По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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