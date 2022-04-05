"Тебе смерть звонит": грабившие Украину оккупанты-мародеры РФ получают неожиданные звонки

Номера оккупантов-мародеров РФ были получены после слива массива данных из Беларуси.
Российские военные, принимавшие участие в грабежах на временно оккупированной территории Украины, начали получать телефонные звонки от неизвестных, которые предупреждают их о неминуемой ответственности за военные преступления.
Очевидно, что телефонные номера оккупантов-мародеров РФ были получены после слива массива данных из Беларуси. В Сети уже публикуют "теплые" разговоры с оккупантами.
В частности, военный РФ оккупант Николай Степанов отправил себе на родину 140 кг запчастей и кондиционеров, награбленных в Украине.
Как выяснилось в ходе разговора, мародер отправлял наворованное в российский Уссурийск.
Читайте такжеОтправили тонны награбленного в Украине: в Беларуси слили данные мародеров РФ
"Тебе смерть звонит", - потроллил незнакомец российского военного преступника.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.
Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.
По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.
Читайте еще:
- Награбил, но не довез: ВСУ показали, что было в карманах ликвидированного оккупанта-мародера
- Мародера из Ирпеня поймали на Житомирщине: помогло глупое совпадение
- Награбленное в Украине всплыло в РФ: беженка из Ирпеня вычислила мародера