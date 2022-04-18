В "ДНР" мобилизуют артистов филармонии и отправляют на фронт - журналист

В "ДНР" на войну отправляют уже из филармонии

В оккупированном Донецке обманом мобилизовали в ряды подконтрольной РФ так называемой "армии ДНР" музыкантов местной филармонии, рассказал журналист Денис Казанский.

По словам Казанского, музыкантов филармонии пригласили якобы для съемок сюжета на ТВ. А на месте объявили, что они будут немедленно отправлены на фронт. Вскоре музыкантов без всякой подготовки бросили под Мариуполь, где использовали фактически в качестве приманки для обнаружения огневых точек защитников города.

В таких условиях большинство музыкантов уже погибло. Точно известно, что среди погибших оказался известный джазовый исполнитель Николай Звягинцев. О его гибели ранее сообщали российские СМИ.

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Звягинцев был артистом концертного оркестра духовых инструментов и ансамбля Септет-Джаз. Военной выучки у него не было абсолютно и по сути российские марионетки из "ДНР" использовали музыкантов как "пушечное мясо". У 38-летнего Звягинцева осталась жена и годовалая дочь.

По данным местных жителей, из филармонии обманом насильственно отправили на фронт 55 музыкантов. Их бросили на первую линию боя.

Как пишут местные жители в комментариях, этот случай не единичный. Точно также в "ДНР" поступили и с другими артистами – из Донецкой оперы, а также из цирка.

"В соцсетях у людей шок, даже любители россиюшки понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили "на мясо"", - добавил Казанский.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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