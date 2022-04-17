Украинская разведка назвала новый город, в районе которого оккупанты готовят главный удар

Война в Украине / Главред

Несмотря на отступление с северо-востока Украины, враг концентрирует свои силы на Донбассе и юге, готовя главный удар по украинским воинам в районе города Изюм.

Как заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, украинские защитники готовы к такому развитию событий и дадут достойный отпор захватчикам.

По его словам, нельзя разделять нынешнее военное противостояние с Россией на этапы или стадии. Оккупанты просто меняют тактику в разных местах наступления.

"Чем отличается тактика, которую они сейчас применяют, по сравнению с первыми днями войны? Ответ прост: они начали концентрировать усилия на определенных для них участках прорыва. Основным направлением сейчас является атака из города Изюм. Это самая главная точка, в которой они максимально концентрируются и будут пытаться дальше наступать", – отметил глава ГУР.

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Битва Украины и России за Донбасс

В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силам обороны Украины.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что армия Украины провела тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Войскам удалось отбросить врага в районе Кременная – Рубежное. Кроме того, им удалось создать угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувшись в сторону реки Оскол.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.

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