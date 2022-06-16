В Киеве разместили ПВО с искусственным интеллектом: какой принцип работы

В Киеве стоят системы ПВО с искусственным интеллектом / mil.in.ua

Сейчас в Киеве работает система ПВО с искусственным интеллектом, хотя и не все, сообщил в эфире телемарафона советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

Говоря о системах ПВО международного образца, Смирнов отметил, что там уже работает этот искусственный интеллект, который определяет траектории полетов объектов, и может, в том числе, сработать на опережение.

Он также рассказал о работе искусственного интеллекта в различных системах, в частности, о том, как это применяется в работе ГСЧС. Представитель министерства напомнил, что сейчас проводятся работы по разминированию.

"И должны понимать, что есть очень много моментов, где привлекаются передовые технологии, в том числе, аэродроны, которые могут подниматься на определенную высоту, сканировать определенный объект. И эти процессы являются автоматическими. Эта система сама сканирует и передает данные. Если она находит определенную мину - сразу сообщает. И условный сапер видит уже, где находится, что это может быть", - проинформировал советник главы МВД Украины.

Он уточнил, что искусственный интеллект необходим, чтобы минимизировать человеческий фактор и, условно говоря, ускорить работу определенных структур. Так же это работает, в том числе, при выявлении тех или иных ситуаций на востоке нашей страны, сказал представитель МВД.

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"Поэтому конечно, эта история - чрезвычайно нужна в 21-м веке, если мы сейчас говорим о военных действиях - для минимизации человеческого фактора и большей безопасности и охраны", - сказал он.

Война России против Украины

В Главном управлении разведки ранее заявили, что у РФ есть 120-дневный план на войну против Украины. Дальнейшие действие россиян будут зависеть от обстановки на фронте. По причине неудач они пересматривают свои задачи каждые 30 дней. Россия, как и ранее, намерена захватить украинское государство, и может перебросить на войну еще 40 батальонных тактических групп.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, если Россия действительно готова завершить войну, такие переговоры возможны. Зеленский готов к формату, который будет предполагать прекращение боевых действий и вывод российских войск с украинских территорий.

Президент Зеленский предупредил, что Россия может напасть на Запад в том случае, если ей удастся оккупировать Украину. Как утверждает гарант, западный мир должен последовать примеру Киева и продемонстрировать силу.

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