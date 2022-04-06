В Луганской области орки обстреляли центр предоставления гумпомощи

В Луганской области оккупанты обстреляли центр предоставления гумпомощи

Оккупанты обстреляли из артиллерии Северодонецк (Луганская область). Снаряды попали в центр предоставления гуманитарной помощи, ранены пять местных жителей, сообщает полиция Луганской области.

"Сегодня, 6 апреля, оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по Северодонецку", - говорится в сообщении.

В момент обстрела местные жители стояли в очереди для получения гуманитарной помощи. В результате попадания снаряда ранены пять человек.

Правоохранители зафиксировали данный факт. Предварительная правовая квалификация - ст. 438 УК "Нарушение законов и обычаев войны".

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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