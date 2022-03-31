УкрРус
  1. Главная
  3. Война

В МИД отреагировали на призыв и мобилизацию украинцев в армию РФ

31 марта 2022, 22:10

Начиная с 1 апреля по 15 июля Российская Федерация начнет весеннюю призывную компанию.

Украина осудила призыв и мобилизацию украинцев с оккупированных территорий в армию РФ

Украина осудила призыв и мобилизацию граждан нашей страны Российской Федерацией на временно оккупированных территориях.

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел, наша страна призвала международное сообщество отреагировать на это.

Начиная с 1 апреля по 15 июля Российская Федерация начнет весеннюю призывную компанию, которую планирует провести и на временно оккупированных территориях Украины.

"С 2014 года российская оккупационная администрация уже призвала на службу в Вооруженные Силы РФ около 34 тысяч жителей Крыма, часть из которых была принудительно вовлечена в военные действия против Украины", - пишет пресс-служба.

В то же время на фоне войны на территории нашей страны, оккупант решил увеличить количество лиц, которые будут призваны в рамках кампании.

Также военным преступлением России есть и насильственная мобилизация людей на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Оккупант начал "всеобщую мобилизацию" еще 19 февраля и впоследствии увеличил возраст призыва от 18 до 65 лет. Россия отправляет призывников воевать в зону боевых действий без связи с родными.

"Особым цинизмом считаем мобилизацию Россией граждан Украины, которые через гуманитарные коридоры выходят из зоны боевых действий. Вполне очевидно, что этими незаконными действиями кремлевский режим пытается компенсировать беспрецедентные потери, которые понесли российские захватчики в ходе вооруженного вторжения в Украину. Российские власти испытывают острую потребность пополнить ряды призывников и мобилизованных для ведения боевых действий на территории нашего государства", - добавляет пресс-служба.

Несмотря на обнародованные факты о пленных и погибших граждан Украины с территории временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей, Россия продолжает усердно это отрицать.

"Призываем международное сообщество осудить эти действия России, требовать отвода ней своих сил и средств с территории Украины и демонстрировать конструктивную позицию на переговорах с целью скорейшего восстановления мира", - пишет пресс-служба.

viber
новости Украины призыв
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 1 апреля 2022: Львам – интриги, Весам – деньги, Козерогам – важное известиеГороскоп на завтра, 1 апреля 2022: Львам – интриги, Весам – деньги, Козерогам – важное известие Станет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войныСтанет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войны "Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиян"Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиян Не сломает даже война: названы знаки зодиака с огромной силой духаНе сломает даже война: названы знаки зодиака с огромной силой духа Перелом уже близок: украинский генерал назвал вероятную дату окончания войныПерелом уже близок: украинский генерал назвал вероятную дату окончания войны

Последние новости

22:27

Арестович ответил, почему российские оккупанты насилуют украинских женщин и девушек

22:24

Дважды разведен, дважды папа: что известно про нового любовника Дорофеевой

22:10

В МИД отреагировали на призыв и мобилизацию украинцев в армию РФ

21:56

"Пшонка-стайл" и ностальгия по совку: как выглядит дворец Медведчука на ЗакарпатьеФотоВидео

21:40

Встреча с Путиным и гарантии безопасности: Зеленский срочно созвонился с ЭрдоганомВидео

Реклама
21:39

В Харькове разоблачили ботоферму РФ: военным предлагали сдаться

21:30

В Украине резко подешевеют евробляхи: Рада сняла налоги и акцизыВидео

21:18

Фанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конецВидео

21:10

"Стадо баранов": Панин рассказал, почему россияне поддерживают кровавый режим ПутинаВидео

20:59

В Пентагоне назвали четыре направления новых авиаударов РФ

20:44

Британия и союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

20:44

Встреча Зеленского с Путиным и бои на Донбассе: Арестович о коварных планах КремляВидео

20:41

Арестович рассказал, что для Путина будет победой над Украиной

20:30

Отход подразделений РФ: в ВСУ обещают хорошие новости на киевском направленииВидео

20:18

Мошенники устроили "бизнес на крови": переселенцам вместо жилья давали "приют" на кладбищеВидео

20:10

Приметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

"Оставили кучу мин": на Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта

20:09

Украинские АЭС переводят в Парижский центр - Энергоатом

19:54

Елена Зеленская впервые рассказала, как живет семья во время войны и угрозах президентуВидео

19:37

Планы Путина: почему Европе не избежать войны с Россиеймнение

Реклама
19:35

Россия ввела санкции против высшего руководства ЕС

19:34

Апрель принесет в Украину резкое похолодание

19:31

На Черниговщине оккупанты сидят "на головах" у людей и зверски грабят дома

18:56

Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL продолжают предоставлять бесплатное сервисное обслуживание для автомобилей государственных и коммунальных учреждений новости компании

18:54

ФИФА оскандалилось из-за отстранении России от международных турниров

18:53

Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ" – росСМИВидео

18:42

Студенты из ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации

18:35

Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млнВидео

18:33

На кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучникаВидео

18:10

Эрдоган сделал заявление о гарантиях Турции по безопасности для Украины и санкциях против России

18:04

Газ за рубли: как Россия снова пытается облопошить Западмнение

17:50

Российский контрактник в телефонном разговоре заявил, что командование удерживает его в УкраинеВидео

17:45

Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото с валютой: что о нем известноВидео

17:45

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехВидео

17:43

Арестович объяснил, почему Украине важны переговоры с РФ о миреВидео

17:22

Путин собрался торговать газом в рублях, но Европа решительно отвергла ультиматум Кремля

16:54

Техника РФ выходит из Чернобыльской зоны: в Беларуси заметили движение большой колонны – картаВидео

16:52

"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в УкраинеВидео

16:49

Пограничники показали самые курьезные попытки мужчин уехать из Украины: от фальшивой беременности до залегания под памперсами

16:37

Три направления, по которым будет наступать Россия: почему рано радоваться отводу войск РФмнение

Реклама
16:25

"Хотя бы пишите на украинском": россияне начали угрожать и шантажировать ПотапаВидео

16:22

Цель России – захват Украины: оккупанты будут наступать на Донбасс, Киев и другие города – НАТО

16:12

Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия

16:01

Опять женатый: рассекречен еще один любовник Алины Кабаевой

15:31

Хакеры из России атаковали объекты НАТО – Google

15:17

Крым с Донбассом, русский язык и демилитаризация: в Турции рассказали детали встречи Украины и РФ

15:15

Стивен Кинг предсказал жалкий исход путинской войны и пригрозил российскому диктатору

15:14

Гороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньги

15:13

Путин заявил, что еще не время прекращать войну в Украине – премьер ИталииВидео

14:52

"Показали тело гражданской": снайпер ВСУ ответила пропагандистам РФ, которые ее "заживо похоронили"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять