Враг совершил ракетный удар по северному району столицы

Российские захватчики снова нанесли удар по столице Украины Киеву. В сети появилось видео обстрела района Виноградарь.

"Русские фашисты нанесли удар по микрорайону Виноградарь", - написал в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На кадрах показаны последствия авиаудара. В частности, масштабный очаг пламени.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что двухсторонний договор Украины и России о завершении войны должен включать множество аспектов. Среди них окончание боевых действий, вывод российских войск и мирное соглашение. Киев намерен требовать гарантии безопасности для украинского государства и компенсации за разрушенную инфраструктуру.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович считает, что в течение недели-двух может появиться соглашение Украины с Россией, которое должно предусматривать вывод войск. Договор о мире может появиться к маю. По его мнению, Россию ждет социально-политический кризис после того как станет понятно, что Путин проиграл войну.