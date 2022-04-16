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Задержание Медведчука: Зеленский рассказал, на кого могут обменять кума Путина

16 апреля 2022, 18:23

Пока что ответа от российской стороны по этому поводу нет, подчеркнул глава государства.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность обмена задержанного нардепа Виктора Медведчука.

Как подчеркнул он в ходе общения с журналистами, Украина готова обменять Медведчука на украинских военных.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что пока что ответа от российской стороны по этому поводу нет.

"Мы готовы обменять Медведчука, на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа.

В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.

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Владимир Зеленский Виктор Медведчук война России и Украины
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