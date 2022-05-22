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Зеленский рассказал, куда в первую очередь поедет после победы

22 мая 2022, 22:10

Президент заявил, что видит Польшу среди лидеров государств, которые будут помогать в восстановлении Украины.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский поведал, куда в первую очередь поедет / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что одним из первых его зарубежных визитов после победы Украины в войне против российской агрессии будет визит в польские города, которые особенно помогали нашей стране.

"Я, к сожалению, не имею возможности сегодня из-за войны поехать в некоторые города, которые либо существовали как гуманитарные хабы, либо хабы для снабжения оружием, либо прекрасные города, которые приняли наших людей, особенно женщин, детей. У меня сегодня нет возможности поехать и просто поблагодарить этих людей и эти города. Но я уверен, что после того, как мы победим, это будут одни из первых городов, в которые я с удовольствием приеду", - заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.

Зеленский также заявил, что видит Польшу среди лидеров государств, которые будут помогать в восстановлении Украины.

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"Чтобы построить Украину с нашими людьми, с новым качеством инфраструктуры, нам нужно объединение стран ЕС, США, всех наших друзей. Также мы видим Польшу среди лидеров стран, которые будут в программе восстановления Украины", - сказал он.

Зеленский заявил, что поддерживает идею встречи членов правительства Украины и Польши, которые "обязательно встретятся и рассмотрят те или иные важные вещи".

Президент также отметил, что было много моментов, когда они с Анджеем Дудой занимались вопросами поддержки Украины вооружением, но о них пока нельзя говорить публично.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что войска России начали постепенно переходить к обороне на всей линии фронта. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные позиции для оборонительных действий.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может победить в войне с Россией. Как полагают в НАТО, украинским войскам уже удалось изменить ход событий в военных действиях. Поэтому у Киева появится возможность вернуть захваченные российским государством Крым и Донбасс.

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют попытку российских войск удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Они попытаются сохранить линию обеспечения своей группировки под Изюмом. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу. Оккупанты могут вывести свои войска из региона, а армия Украины пойти в наступление на Изюмском направлении.

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