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Президент Польши рассказал о позоре оккупантов в Украине

22 мая 2022, 21:36

Польский лидер отметил, что оккупанты рассчитывали "забросать украинцев шапками".

Дуда
Дуда / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские воины проявили больший героизм, защищая нашу страну от российских оккупантов, чем от них ожидал весь мир.

По его словам, военные продолжают мужественно защищать свой народ от полномасштабной агрессии огромной армии крупнейшей страны мира РФ уже почти три месяца. Об этом Дуда сказал во время пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Польский лидер отметил, что оккупанты рассчитывали "забросать украинцев шапками", однако одержать быструю победу за счет количества войск врагу не удалось.

"А оказалось полностью наоборот: россияне все свои шапки потеряли, убегая в спешке из Украины, оставляя свои танки, бронетехнику и запасы, потому что боялись, что украинцы их размозжат и уничтожат", – сказал Дуда.

При этом политик отметил, что в Польше знали, что украинцы в случае нападения со стороны РФ будут сопротивляться и давать отпор врагу.

"Мы соседи и знаем, что украинцы всегда были необычайно храбрым народом и что Украина выстоит под ударами агрессора", – сказал он.

"Господин президент (Владимир Зеленский – ред.) постоянно уверял меня "Анджей, если кто-то думает, что россиянам будет легко захватить Украину, ошибается. Люди здесь готовы бороться так, как нигде в мире. Будем защищать Родину до последнего", – рассказал польский лидер.

Анжей Дуда подчеркнул, что мир должен продолжать оказывать Украине не только гуманитарную помощь, но также без остановки снабжать Вооруженные силы нашей страны оружием. В противном случае российская агрессия будет угрожать всему миру.

По его словам, ускорить наступление мира в Украине можно лишь путем полной международной изоляции страны-агрессора России, против которой необходимо усиливать санкции.

Однако, добавил Дуда, мира точно не удастся достичь через давление на Украину и попытки политиков уговорить нашу страну согласиться на позорные компромиссы с оккупантами.

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Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что войска России начали постепенно переходить к обороне на всей линии фронта. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные позиции для оборонительных действий.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может победить в войне с Россией. Как полагают в НАТО, украинским войскам уже удалось изменить ход событий в военных действиях. Поэтому у Киева появится возможность вернуть захваченные российским государством Крым и Донбасс.

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют попытку российских войск удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Они попытаются сохранить линию обеспечения своей группировки под Изюмом. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу. Оккупанты могут вывести свои войска из региона, а армия Украины пойти в наступление на Изюмском направлении.

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