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Новый год к нам мчится: какую елку выбрать - настоящую или искусственную

28 ноября 2021, 21:47

Основной плюс живого дерева, это конечно же, неповторимый аромат хвои и зимнего леса.

Новый год, елка, Киев
Какую елку выбрать на новый год? / Фото Reuters

В канун новогодних праздников многие задаются вопросом - какую елку купить, настоящую ель или сосну, либо же искусственное дерево.

Однозначного ответа на этот вопрос нет. У того и другого варианта есть и свои плюсы, и свои минусы, это личный выбор каждого.

Плюс живого дерева

Основной плюс живого дерева, это конечно же, неповторимый аромат хвои и зимнего леса. При выборе между елью и сосной, чаще выбирают сосну. У нее более насыщенный аромат, да и простоит она дольше, чем ель. Недостаток у елочки - гибкие ветки. Не следует на нее вешать излишние тяжелые украшения.

Недостаток настоящих елок

Главный недостаток настоящих деревьев - их недолговечность. Поэтому следует уделить внимание выбору дерева и обеспечить правильный уход, тогда елочка сможет подольше украшать помещение и радовать глаз.

Покупать деревья нужно на специальных площадках, либо в питомниках. Такие деревья выращиваются специально для продажи и их вырубка не наносит вреда природе.

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Плюс искусственной елки

Главным же плюсом искусственного дерева является то, что оно прослужит не один и не два года. Сейчас в магазинах можно приобрести искусственные елки самых разных размеров, высоты и оттенков. Изготавливаются такие деревья из различных материалов. Как правило это пластик, пвх и резина. При выборе искусственного дерева важно обратить внимание на запах, он не должен быть резким и сильным, кроме тоого, нужно проверить целостность и надежность конструкции.

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В некоторых популярных супермаркетах в Украине искусственные сосенки высотой 1.20 см, можно приобрести в районе 600 гривен, они пушистые и объемные. В тоже время елочки такой же высоты можно найти всего за 79 гривен, они более стройные и ярко зеленые. Все зависит от качества, пожеланий и кармана покумателя.

Искусственные елочки можно приобрести также в интернет-магазинах, цены там зависят от высоты деревца и его качества. Подобрать елочку можно по любой приемлемой цене.

Некоторые украинцы и вовсе не ставят дома елки, а радуются елочкам, которые растут на в парках, высаживают их во дворах.

Ранее Главред писал о том, что в Киеве установят уникальную елку к Новому году 2022. Как говорят организаторы, такого еще никогда не было.

Тематика новогоднего праздника в столице – рождение Иисуса. На Софийской площади установят елку, вертепы и панно с 38 героями святого семейства. Однако сцены и концерта на площади не будет.

viber
главная елка Новый год 2021
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