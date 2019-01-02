Обрушение подъезда в Магнитогорске: число жертв серьезно возросло

В Магнитогорске число жертв обрушения подъезда возросло до 16 человек / mchs.gov.ru

В российском городе Магнитогорск Челябинской области количество жертв обрушения подъезда одного из жилых многоэтажных домов серьезно возросло и составило 16 человек.

В Магнитогорске всего из-под завалов подъезда достали 22 человека, из них 16 — погибли, в частности, 1 ребенок, а 6 — спасены (среди спасенных есть двое детей), говорится на сайте МЧС России.

В городе 15 и 16-й жертвой обрушения подъезда оказались женщины, их тела нашли под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация об 11 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца. Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа.

В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.